Unica tappa calabrese a Lamezia Terme per la vespa-libreria viaggiante di Miraggi

Unica tappa in Calabria a Lamezia Terme per la vespa – libreria viaggiante “#In viaggio con Miraggi”, iniziativa promossa dalla casa editrice Miraggi fondata e diretta da Fabio Mendolicchio, che sabato alle 18 incontrerà i lettori nei pressi della libreria “Tavella”.

La tappa lametina del tour promosso dalla casa editrice torinese nasce su iniziativa del blog “Il Regno della Litweb” di Ippolita Luzzo, da anni impegnata attraverso il suo spazio virtuale a dare voce e promuovere la realtà della piccola e media editoria e a sostenere gli autori emergenti che, da varie parti d’Italia, inviano in anteprima le copie dei loro libri, creando connessioni tra esperienze e professionalità diverse.

Quasi 400 km da percorrere in 12 giorni, 3-4 librerie al giorno da visitare e relative dirette streaming. Questi i numeri del tour che vedrà Fabio Mendolicchio fare tappa in diverse località della penisola rigorosamente a bordo della sua Vespa 250 GT, a 11 anni dalla nascita della casa editrice Miraggi. Un modo innovativo per rendere produttiva e costruttiva l’attesa del Salone Internazionale del Libro di Torino posticipato quest’anno ad ottobre per via dell’emergenza sanitaria: la casa editrice va incontro ai lettori anche se questi non possono spostarsi, entra nei territori per creare momenti di discussione e partecipazione democratica. Un’iniziativa che vuole ancora una volta accendere i riflettori sulla realtà e le difficoltà della piccola e media editoria in Italia, una Libreria Viaggiante con scaffali montati a bordo attrezzata per portare i libri a spasso per l’Italia, raccontandoli, vivendoli come compagni di viaggio, facendoli conoscere laddove spesso spazio non trovano e rendendoli protagonisti.

Partner d’amplificazione dell’iniziativa, i ragazzi di Vaia, il progetto start-up che recupera il legno degli alberi divelti dalla tempesta Vaia nel 2018 nel triveneto: i libri, come il Vaia Cube che amplifica l’audio del cellulare in modo naturale, rendono vivo il legno che prende anima.