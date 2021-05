IgersLameziaTerme lancia contest #SantAntonio21lamezia

Al via il contest fotografico dedicato alla festa di Sant’Antonio di Padova, protettore della città di Lamezia Terme. Dai tradizionali quadretti accesi alle pareti delle case alle celebrazioni in Chiesa, fino al 20 giugno è possibile scattare un’immagine significativa della festa in onore del Santo condividendola su Instagram con l’hashtag #SantAntonio21Lamezia #IgersLameziaTerme

Anche quest’ anno una festa di Sant’ Antonio particolare, senza gran parte delle tradizioni che segnano la storia della festa nella città. La social community IgersLameziaTerme con questo contest lancia a tutti i lametini la proposta di raccontare attraverso un’immagine il proprio legame personale con il Santo di Padova, attorno al quale si intrecciano ricordi, storie, cultura e valori che costituiscono il patrimonio della nostra comunità IgersLameziaTerme.