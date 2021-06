Ieri è partito Open Air Art, evento di residenze artistiche organizzato dall’associazione culturale Reportage (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019) da un’idea di Valentina Arichetta.

La prima giornata è iniziata con l’avvio dei lavori delle prime due residenze, ad opera di Simona Ponzù Donato, artista di origine siciliana, e Ambra Grassi, proveniente invece da Gorizia.

Simona Ponzù viene dall’ambiente anarchico e frequenta spazi autogestiti. Passa dalla pittura al disegno alle installazioni, fino alle performance, alla grafica, alla fotografia e alla street art. proprio attraverso la street art ha lasciato tracce del suo passaggio dalla Calabria alla Germania, dalla Francia fino in Spagna.

Anche Ambra Grassi si approccia come artista a vari tipi di superfici, grandezze e materiali, sempre appartenenti al mondo dell’arte urbana, padroneggiando le tecniche grafice (calcografia, xilo, seri e lito) e indagando sul segno.

La Ponzù si sta occupando di un murales in via Tommaso Fusco, mentre la Grassi creerà in piazza Mercato Vecchio un enorme arazzo con tecnica mista.

Ha chiuso la prima giornata il live musicale di Mauro Nigro, davanti lo Slove Food Cimorelli, dove l’enogastronomia e i prodotti tipici calabresi si sono intrecciati con la scultura del legno, la pittura e la musica. Nigro ha suonato in acustico diverse cover di Bruce Springsteen.