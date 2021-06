Workshop il 18 giugno su “Creazione di sequenze e storytelling”

I temi della ecosostenibilità e della ecocompatibilità sono stati al centro del primo workshop inserito nell’ambito delle iniziative a corredo di “Ormeggi Festival Letterario di Lamezia Terme”, progetto co-finanziato dalla Regione Calabria con Fondi PAC 2014-2020 (Bando Cultura 2019 Az.1 Tip 1.3) che si svolgerà in città dal 9 all’11 luglio prossimi.

Archiviato il primo incontro, curato dall’ambientalista ed editore Marco Marchese, l’associazione Open Space è lieta di annunciarne un secondo, organizzato questa volta da Francesco Mallamo, presidente dell’associazione “35Millimetri” dedicato ad una forma d’arte che, come la scrittura, è capace di raccontare storie affascinanti, si tratta della fotografia. Il titolo del workshop che si terrà venerdì 18 giugno alle 18 sempre presso il Teatro Tip di Lamezia Terme è “Creazione di sequenze e storytelling”.

“È necessaria un’evoluzione rispetto all’amore per l’istante decisivo e la fotografia bella esteticamente. Il solo fattore estetico non interessa più a nessuno – afferma Mallamo – e forse neanche un racconto costruito bene, se non ha qualcosa in più. In questo incontro vedremo tanti esempi, anche molto diversi tra loro, di narrazione per immagini. Saranno proposti esempi di autori internazionali capaci di raccontare delle vere e proprie storie attraverso i loro racconti fotografici.”

A tenere il workshop sarà Alessandro Mallamaci. Fotografo professionista di Reggio Calabria, docente presso la Leica Akademie Italy e la EIZO Color Academy, tiene regolarmente corsi intensivi e workshop sulla fotografia e la post-produzione. Ha creato il laboratorio stampafineart.net ed è membro fondatore de “Il cerchio dell’immagine” uno dei maggiori centri educativi in ambiti fotografico, pubblica regolarmente le sue opere su giornali e riviste.