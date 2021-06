È in programma per sabato alle 20 la “Festa d’estate alle terme”, ideata e promossa dall’Associazione culturale San Nicola nel parco delle Terme Caronte.

Una serata ricca di diversi momenti con cui l’associazione guidata da Pino Morabito vuol salutare l’inizio della bella stagione proprio nel parco naturalistico delle terme, luogo identitario per la città di Lamezia messo a disposizione dalla famiglia Cataldi che gestisce la stazione termale.

Durante la serata il gruppo teatrale dell’associazione si cimenterà nella commedia in vernacolo di Salvatore De Biase “Unn’è ca tutti simu figli di Cainu?”. In scena gli attori Marcello Bruni Pagnotta, Eugenio Carnovale, Angela Isabella, Luigi Lettieri, Giovanna Pullano, Pino Mete e lo stesso autore Salvatore De Biase.

Si tratta di un atto unico ambientato negli anni Cinquanta che racconta le ‘avventure’ quotidiane degli alunni di una scuola serale per adulti. Gente semplice, espressione della tipica civiltà contadina del tempo che, fra mille difficoltà, provava ad istruirsi per conquistare un ambito traguardo: la licenza elementare.

Dal teatro in poesia ai momenti musicali curati da Francesco Sinopoli affiancato da giovani artisti lametini, che si esibiranno in dei brani che sono degli evergreen della musica di tutti i tempi.

Non mancherà il tributo a Franco Costabile, poeta che è figura di riferimento per l’associazione e che sarà ricordato con delle sue famose liriche interpretate da Filomena Cervadoro, componente anch’ella del gruppo teatrale.

La festa alle terme prevede anche una breve parentesi sportiva con un omaggio alla vittoriosa squadra di calcio del Sambiase, da qualche giorno promossa in serie D.

Dopo lo spettacolo sarà il momento delle degustazioni al chiaro di luna con i prodotti delle eccellenze enogastronomiche della nostra terra. A coordinare il servizio del buffet saranno gli studenti dell’Ipssar “Luigi Einaudi” di Lamezia, accompagnati dalla dirigente Rossana Costantino e da alcuni docenti.

La presenza dell’istituto lametino è un omaggio a tutte le scuole che durante la lunga crisi pandemica hanno vissuto momenti di grande difficoltà. Inoltre vuol essere un’occasione di incontro con uno degli istituti, come l’Einaudi appunto, che sul territorio sono di vitale importanza per quanto riguarda le sinergie da creare e consolidare per la crescita del territorio. Uno sviluppo che guarda al turismo, alla valorizzazione di siti che rappresentano la storia dei luoghi, alla promozione di prodotti di qualità che sono motore propulsore per l’economia.