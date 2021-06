A settembre al teatro Grandinetti in scena “Mame” de I Vacantusi

Si concluderanno domani le prove dello spettatore teatrale “Mame” iniziati il 18 giugno presso il teatro Costabile.

La terna commissariale martedì ha approvato la concessione gratuita della struttura all’associazione I Vacantusi per le prove, la quale a settembre metterà in scena lo spettacolo senza costo di ingresso per il pubblico presso il Teatro Grandinetti Comunale.