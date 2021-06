Il Castello Diventa Teatro al Civico Trame e al Parco Botanico per 6 appuntamenti estivi

La compagnia teatrale TeatroP presenta “Il Castello Diventa Teatro” – rassegna estiva di teatro per famiglie e ospita gli spettacoli prodotti da una serie di compagnie teatrali professioniste nel settore del teatro per ragazzi ed attive in tutta Italia, in occasione del Teatro per Ragazzi 2021.

Per la V Edizione Marameo – Festival Interregionale e internazionale del Teatro per Ragazzi, che la per la prima volta si terrà in Calabria, si esibiranno: Arterie Teatro con Funghi in città – Marcovaldo di Molfetta, La Casa di Creta con Cappuccetto Rozzo di Catania, La Mansarda con Gedeone Cuor di Fifone di Caserta, Molino d’Arte con Lo strano caso del dottor Jeckil e il sig. Hyde di Altamura e Orto Teatro con Paolino e gli Spiriti del Fiume di Pordenone.

Il progetto Teatro Ragazzi, che prende il nome dall’omonima rassegna la cui prima edizione risale al 1988, è diventato un evento storicizzato nel 2017, riconosciuto e patrocinato dalla Regione Calabria per il triennio 2017/19.

Spettacoli dal vivo dedicati ai bambini e alle loro famiglie, intese nel senso più ampio e inclusivo del termine. Gli spettacoli sono ispirati a fiabe classiche e contemporanee, prevedono l’utilizzo di molteplici tecniche (teatro d’attore, teatro di figura, ecc.…). Si tratta di occasioni che mirano alla crescita personale, alla riflessione e alla condivisione attraverso l’arte.

L’intento del teatro è quello di fornire esperienza a 360° che coinvolga i piccoli spettatori e i loro accompagnatori prima, durante e dopo lo spettacolo: dall’accoglienza alle chiacchiere post spettacolo tra attori e spettatori.

Per l’occasione le location scelte per le rappresentazioni teatrali sono il Civico Trame sito in via degli Oleandri 5 a Lamezia Terme, secondo il seguente calendario:

giovedì 1 luglio ore 21 – Molino d’Arte con Lo strano caso del dottor Jeckil e il sig. Hyde;

lunedì 26 luglio ore 21 – La Casa di Creta con Cappuccetto Rozzo;

lunedì 30 agosto ore 21 – Arterie Teatro con Funghi in città – Marcovaldo;

e il Parco Botanico sito in contrada Censi (Parco Dossi Comuni) a Lamezia Terme, secondo il seguente calendario:

sabato 17 luglio ore 18 – Orto Teatro con Paolino e gli Spiriti del Fiume;

domenica 25 luglio ore 18 – La Casa di Creta con Cappuccetto Rozzo;

venerdì 6 agosto ore 18 – La Mansarda con Gedeone Cuor di Fifone.

In linea con le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 è obbligatoria

la prenotazione al numero fisso 0968/437125 o al mobile 393.5598348. Costo biglietto singolo 5 euro, abbonamento a tre spettacoli 12 euro, possibilità di acquisto biglietti online su piattaforma Liveticket.