Dal 29 luglio, per 4 giovedì alle 21, torna il cinema in lingua originale di Una

Dal 29 luglio, per 4 giovedì alle 21, torna la versione estiva delle proiezioni di film stranieri in lingua originale sottotitolati in italiano.

Location confermata quella del Lissania Garden, con ad organizzare l’associazione Una, il cui tesseramento ed il green pass saranno le condizioni per poter assistere alle proiezioni.

Primo film previsto il 29 luglio sarà A Taxi Driver di Jang Hoon, pellicola del 2017 prodotta in Corea del Sud che ha ricevuto l’oscar come Miglior Film Straniero nel 2018, con protagonista Song Kang-ho visto poi in Parasite.

Appuntamenti successivi ad agosto: il 5 “La rapina del secolo” di Ariel Winograd (Argentina , 2020); il 19 “Noi” di Jordan Peele (Usa, 2019); il 26 “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson (Islanda, 2018).