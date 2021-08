La compagnia teatrale TeatroP continua la propria attività estiva 2021 con Il Castello Diventa Teatro – Rassegna estiva di Teatro per famiglie.

Venerdì alle 18 al Parco Botanico – Parco Dossi Comuni penultimo spettacolo dal titolo: Gedeone cuor di fifone, una produzione di La Mansarda di Caserta; drammaturgia di Roberta Sandias, regia di Maurizio Azzurro, scene di Francesco Felaco e Anna Roviello, musiche di Maria Gabriella Marino, con Antonio Eliae e Manuel Di Martino.

La trama: due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure. Un filtro magico che rende coraggiosi, che in realtà altro non è che succo di lampone, viene donato a Gedeone da un cavaliere errante, in realtà Pancrazio travestito. Ed è proprio attraverso una serie di travestimenti, che incarnano le paure più radicate di Gedeone, che Pancrazio costringerà il fratello a fare i conti con i suoi timori, affrontarli e sconfiggerli. Un colpo di scena finale svelerà l’inganno, ma nel contempo renderà ancor di più Gedeone impavido e coraggioso.

Il racconto vuole essere un pretesto per indagare le paure infantili, ed aiutare ad affrontarle e superarle attraverso il gioco. Il piccolo pubblico, infatti, di volta in volta si riconoscerà con le paure di Gedeone, ed insieme a lui le smonterà e le supererà attraverso il rassicurante gioco della finzione teatrale. Uno spettacolo pensato per aiutare i più piccini a vincere le proprie paure attraverso la consapevolezza.

Spettacolo con prenotazione obbligatoria al numero fisso 0968.437125 oppure al numero mobile +393935598348. Costo biglietto singolo 5