Il progetto “Un Castello da Favola” allarga i propri confini e date, due le tappe lametine

La compagnia teatrale Teatrop all’interno del progetto Un Castello da Favola, già avviato con la stagione estiva 2021, presenta una serie di eventi speciali che si svilupperanno fino alla prima metà di settembre.

Si tratta di eventi teatrali che mirano a valorizzare i luoghi nostrani della cultura: i maggiori castelli calabresi con borghi annessi.

La novità del progetto punta ad un pubblico più vasto: oltre a coinvolgere bambini e famiglie, un classico del Teatro per ragazzi, con gli spettacoli serali previsti da cartellone i fruitori ultimi saranno anche gli adulti.

Il programma prevede anche due tappe lametine:

30 agosto Parco Dossi Comuni, alle 18, Arterie Teatro – Marcovaldo, funghi in città

09 settembre Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Vetere, alle 18, Teatrop – I Labdacidi invadono Terina e visita guidata a seguire

In linea con le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 è obbligatoria la prenotazione per ciascun evento al numero fisso 0968/437125 o al mobile 393.5598348, costo biglietto 5 euro, card 3 ingressi 12 euro.