La quattro giorni conclusiva di Un castello da favola parte dall’abbazia benedettina

La quattro giorni conclusiva di Un castello da favola di Teatrop inizierà domani alle 17.30 dall’abbazia benedettina di Sant’Eufemia Vetere, con l’evento i Labdacidi invadono Terina, una visita contaminata da sorprese inaspettate

Si conclude la rassegna teatrale Un castello da Favola di Teatrop con una quattro giorni costellati da spettacoli che si terranno nelle location più significative tra i luoghi della cultura calabrese: dall’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme ai Castelli di Corigliano, Cosenza e Pizzo.

Un cartellone ricco di opere teatrali destinati ad un pubblico di adulti e bambini, allo scopo di sensibilizzare su più tematiche.

In tal senso, per la ricorrenza dell’11 settembre, in ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle, si esibirà il Teatro del Loto con Le vie del Buddha.

In linea con le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 è obbligatoria la prenotazione per ciascun evento al numero fisso 0968/437125 o al mobile 393.5598348.