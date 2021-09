Finanziamenti regionali per le attività teatrali, ammessi 3 progetti nel lametino

Pubblicate le graduatorie provvisorie dei progetti teatrali ammessi ai finanziamenti regionali resi disponibili dall’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale e per la “distribuzione teatrale” – anno 2020.

Tra i progetti ammessi anche quelli delle organizzazioni lametine delle ultime varie stagioni tra Teatro Grandinetti e Teatro Costabile.

L’Ama Calabria vede finanziati due progetti per altrettante linee di finanziamento: 150.000 con “Ama Teatro” presentato insieme a Spazio Teatro e Associazione Il Piccolo; 50.000 con “Ama Eventi”.

Altro finanziamento per il lametino arriva con l’Associazione Teatrale I Vacantusi per “Vacantiandu Inanteprima”, che porta a casa 50.000 euro.