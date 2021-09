Anton Giulio Grande presidente onorario dei Designer Emergenti Associati

Continua la crescita , non solo numerica, di DEA, Designer Emergenti Associati, la compagine nata nell’ambito di Assomoda, storica associazione che presidia il comparto distributivo della filiera moda.

Proprio in questi giorni è entrato a far parte Anton Giulio Grande, reduce dal successo della presentazione della sua nuova collezione di alta moda durante il festival del cinema di Venezia, con il suo red carpet ha ufficializzato il suo impegno in DEA, ed è stato designato all’unanimità Presidente Onorario dell’ Associazione.

Grazie al suo contributo di esperienza ultraventennale , DEA intende promuovere una serie di iniziative , la prima delle quali è stata la presenza di Assomoda al Micam. Inoltre tra il 25 e il 28 novembre Anton Giulio Grande sarà protagonista e special guest di HOAS ,evento che si svolgerà al Lingotto di Torino .