In uscita nelle prossime settimane il libro di Michela Cimmino

Ricette di famiglia, fotografie in bianco e nero e a colori, ricordi, sentimenti e valori senza tempo nel libro “Di tuberose, fresie e gelsomini… di giuggiole e cannella” di Michela Cimmino con Maria Teresa Di Benedetto, edito da Grafiché Editore, in uscita nelle prossime settimane.

Lungo un filo rosso fatto di sapori e odori di un tempo, di un passato carico di vita e di futuro, si intreccia la storia personale di Michela e della sua famiglia, fatti storici come l’attentato a Cossiga e passaggi importanti della storia della nostra città, personaggi rimasti per sempre nel cuore di tutti come la professoressa e parlamentare Graziella Riga, i rapporti sinceri e autentici con amici e studenti, l’impegno per la promozione del territorio e delle sue peculiarità. Il libro vanta la prefazione di Giorgia Gargano, la postfazione di Franco Cimino, sinossi a cura di Salvatore D’Elia e Francesco Polopoli.