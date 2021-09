Sabato, con la partecipazione di tanti cittadini, nel Chiostro di San Domenico è stato presentato il libro di Vincenzo Villella “Arturo Perugini e la nascita di Lamezia Terme”.

L’incipit di Franco Cimino, che ha messo in rilievo il valore storico dell’opera di Vincenzo Villella, frutto di analisi delle fonti documentali provenienti sia dagli atti parlamentari e dalla documentazione esistente, sia soprattutto dalla documentazione fornita da Basilio Perugini, è arrivato alla conclusione che “il tempo per realizzare il disegno di Arturo Perugini è ormai finito e se non si avrà il coraggio corale di un immediato intervento dei responsabili politici e della cittadinanza, il sogno del Fondatore sarà letteralmente svanito nel nulla”.

Basilio Perugini ha parlato con chiarezza rievocando la vita del padre, le difficoltà affrontate con coraggio, la personalità libera e non condizionata da minacce e comportamenti provenienti da personaggi della sua stessa parte politica.

Basilio Perugini ha con orgoglio rivendicato il fatto, oggi inusuale, che suo padre non solo non si è arricchito con l’attività politica ma ha visto svanire il suo patrimonio personale; ha vissuto del proprio lavoro professionale; ha lasciato un enorme patrimonio morale che è stato ed è custodito con orgoglio e venerazione da sua moglie e dai suoi figli.

Vincenzo Villella ha parlato della rigorosa ricerca delle fonti documentali posti a base della sua opera, che aveva come unico scopo un’operazione di verità.

Anche l’intervento di Massimo Sdanganelli, che ha rivendicato con orgoglio la sua vicinanza ed il suo affetto per Arturo Perugini, ha evidenziato tanti episodi e momenti, alcuni esaltanti, altri dolorosi, vissuti nel corso di tanti indimenticabili anni di milizia politica al servizio della collettività.

Hanno anche dato il loro contributo di idee sia Maria Scaramuzzino sia l’editrice Nella Fragale che ha curato, con particolare perizia ed amore la parte grafica e fotografica.

L’incontro si è poi concluso con alcune domande di Franco Cimino a Basilio Perugini relative al giudizio che Arturo Perugini avrebbe dato, se avesse vissuto, le vicende, purtroppo negative, che hanno impedito una piena realizzazione del suo sogno.

Franco Cimino, in conclusione, ha invitato Vincenzo Villella a sviluppare e approfondire con altri scritti i singoli aspetti che sono stati oggetto di questo suo libro.