Domani a Lamezia Marcello Sestito per la “Dareide” di Ippolita Luzzo

Nell’ambito della presentazione dell’ultimo libro di Ippolita Luzzo “Dareide”, interverrà domani a Lamezia Terme Marcello Sestito, architetto e autore della copertina del libro della blogger lametina. L’iniziativa è in programma alle 18 presso la sede dell’Università della Terza Età in Via Misiani, Casa del sacerdote.

Marcello Sestito, architetto italiano laureatosi con Eugenio Battisti e allievo di Franco Purini e Alessandro Anselmi, è professore associato all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove insegna Progettazione architettonica. Redattore della rivista D’ARS dal 1986 al 2002, vi ha pubblicato numerosi scritti in materia di Architetture Globali, i quali offrono una più completa comprensione del testo, dato l’approfondimento di alcuni degli argomenti che saranno poi oggetto principale dei capitoli, tra i quali: Lo Spazio Fluido (1993); Il mondo tattile: l’audizione dello spazio (1995); Reale virtuale, post reale post virtuale (1996); Il corpo diluito, sguardo sul terzo millennio (1999). I suoi interessi si muovono principalmente verso aspetti mentali e precognitivi in ambiti artistici ed architettonici, tanto da arrivare a formulare l’ipotesi che le future architetture somiglieranno a connessioni cerebrali.

Nel corso della serata, letture di alcune pagine del libro di Ippolita Luzzo da parte di Giovanna Villella, che ha curato la postfazione