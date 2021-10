Online il trailer de “L’Afide e la Formica”, lavori in corso per proiezioni lametine dal 4 novembre

Online il trailer de “L’Afide e la Formica”, l’opera prima sul grande schermo del regista lametino Mario Vitale con protagonisti Giuseppe Fiorello nel ruolo di Michele Scimone e Cristina Parku in quello di Fatima.

La sinossi del film parla infatti di Fatima, un’adolescente musulmana, la cui determinazione e vitalità contagerà un ex maratoneta tanto da decidere di allenarla per farle vincere la sua corsa più importante, quella della vita.

Nel resto del cast e comparse compaiono: Valentina Lodovinias come Anna, Nadia Kibout come Amina, Alessio De Lorenzi come Roberto, Giusy Cervadoro come madre al parco, Anna Maria De Luca come Concetta, Pino Torcasio come bidello, Guglielmo Mastroianni come giornalista, Ivonne Garo come avversaria Fatima, Antonio Vono come Caruso, Ettore Signorelli come Ettore, Francesca Crapis come Raja, Maria Pia Mancini come Signora Rosa, Achille Iera come Gestore Slot, Dario Natale come Professore, Michele Franky Serratore come Tizio Festa.

Essendo la pellicola girata interamente lo scorso anno nel lametino, lavori in corso da parte dell’amministrazione comunale per avere delle proiezioni anche al Teatro Grandinetti dal 4 novembre, data in cui il titolo sarà sui circuiti di distribuzione nazionali.