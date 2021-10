Domenica Cartastorie di Halloween presso il Civico Trame

È previsto alle 10.30 di domenica lo spettacolo-laboratorio pensato per le famiglie il Cartastorie di Halloween, presso il Civico Trame di Lamezia Terme, in collaborazione con Madame Papier.

L’attività è indicata per i bambini con un’età superiore ai 4 anni e vedrà la creazione di spaventosi oggetti che saranno usati durante lo spettacolo.

La prenotazione è obbligatoria: per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +393339823123. L’ingresso è consentito ai soli possessori di Greenpass in corso di validità, secondo le disposizioni vigenti in materia. Costo del biglietto singolo 5€, card 3 ingressi 12 €.