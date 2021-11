Al via il nuovo anno accademico dell’Uniter con il dantista Andrea Mazzucchi

Dopo la pausa estiva, comunque non priva di incontri e di iniziative culturali, e dopo una partecipata assemblea dei soci tenutasi lo scorso 29 ottobre, riparte il ciclo accademico della Uniter – Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme, giunto ormai al XXXIII anno.

Il primo incontro promosso in via Misiani dalla storica associazione, presieduta da Costanza Falvo D’Urso, è previsto per venerdì alle 17 ed è tutto dedicato al Sommo Poeta, in coerenza a questo anno che non sta mancando di celebrare adeguatamente il settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.

Ospite di eccezione sarà infatti Andrea Mazzucchi con una relazione dal titolo “Figurando il Paradiso. Le sfide della rappresentazione dell’indicibile”.

Mazzucchi è infatti Docente Ordinario di Filologia italiana e di Filologia dantesca presso l’Università di Napoli Federico II, oltre che Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo federiciano. Vicepresidente del Centro Pio Rajna per la Ricerca letteraria, filologica e linguistica, e membro del Consiglio direttivo della Casa di Dante in Roma, fa parte delle Commissioni scientifiche preposte all’Edizione Nazionale degli Antichi Commenti e alla Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante.Come sempre, l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. Per l’ingresso è necessario essere muniti di Green-Pass.