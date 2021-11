Con le “Le lingue del cinema” ritorna il Lamezia International Film Fest

Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica ritorna il LIFF, il Lamezia International Film Fest con la direzione artistica di Gianlorenzo Franzì.

Dal 23 al 27 novembre prossimi il festival ‘andrà in scena’ al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia ma sono previsti anche dei momenti di incontro e riflessione nelle scuole cittadine e negli istituti di alcuni centri del comprensorio lametino.

Quest’anno, infatti, il LIFF ha come sottotitolo “Le lingue del cinema”: un leitmotiv che è un invito a ricercare quelle declinazioni lessicali e anche vernacolari usate da attori e registi della settima arte. Modi di dire, espressioni che, grazie ai dialetti locali, riescono a dare una forma ancora più completa della bellezza intrinseca del territorio sul piano antropologico e socio-culturale.

A tal proposito sarà molto attenzionata la lingua e la cultura arbëreshë che nel nostro territorio è molto diffusa. La settimana antecedente al festival saranno infatti realizzate delle matinée nelle scuole di Maida, Vena di Maida e San Pietro Maida, tre comuni dell’hinterland lametino che sono di origine albanese.

La settimana successiva, le matinée si svolgeranno invece al Chiostro del Complesso Monumentale del San Domenico nel centro di Lamezia.

Le proiezioni cinematografiche, nei giorni del festival, si terranno invece ogni pomeriggio al Teatro Comunale Grandinetti.

Non solo tradizioni e storia della lingua per il LIFF 2021 che annovera in cartellone, così come è avvenuto in tutte le edizioni passate, dei grandi nomi del cinema contemporaneo oltre che la visione di pellicole che in questi ultimi tempi hanno registrato grande riscontro da parte del pubblico e della critica. ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti.

Il ricco e articolato programma del LIFF8 sarà presentato in conferenza stampa venerdì 12 novembre alle 11 nel salone del palazzo comunale di via Perugini a Lamezia.

Interverranno all’incontro con la stampa i rappresentanti del governo comunale, il direttore artistico ed altri collaboratori del festival.

L’ottava edizione del LIFF vanta il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme. L’iniziativa è in collaborazione con la Rambaldi Promotions. Altra importante partnership è quella con l’associazione culturale UNA per la proiezione di film in lingua originale.