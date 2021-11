Il “Lamezia Comics & Co…” ritorna dal 10 al 12 dicembre in forma mista e ridotta

Torna, in versione ridotta e mista, il Lamezia Comics in collaborazione tra associazione Attivamente e centro commerciale Due Mari.

«Visto il graduale miglioramento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il “Lamezia Comics & Co…” ritorna dal 10 al 12 dicembre 2021, per la sua tredicesima edizione, con una versione più “contenuta” e con alcuni appuntamenti in presenza» si spiega nel post di lancio sui social.

«In questa nuova edizione di natura ibrida, le attività culturali in presenza (mostre, presentazioni di ospiti e tornei , cosplay contest) verranno anche trasmesse in streaming su tutti i social, insieme ad appuntamenti specificatamente pensati per il nostro pubblico online» continua la presentazione con il il programma completo di tutte le iniziative che si svolgeranno esclusivamente all’interno del Centro Commerciale Due Mari che sarà reso noto nei prossimi giorni.

Primo annuncio ufficiale è quello della locandina realizzata da Carlo Cid Lauro e Roberto Megna (in arte Dick and Cok)