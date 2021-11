Maurizio Gimigliano con la sua relazione dal titolo “I misteri dell’acqua” ospite mercoledì dell’Uniter

Continuano gli incontri del XXXIII anno accademico della Università della Terza Età e del tempo libero presieduta da Costanza Falvo D’Urso. Il prossimo appuntamento è previsto per questo mercoledì, sempre alle 17 presso la sede di Via Misiani 4/bis di Lamezia Terme. Ospite sarà l’ingegnere Maurizio Gimigliano con la sua relazione dal titolo “I misteri dell’acqua”

Maurizio Gimigliano è un ingegnere chimico che da 37 anni si occupa esclusivamente di acqua e di tutte le problematiche igieniche e impiantistiche a essa collegata. Ha collaborato con le più grosse multinazionali del settore trattamento dell’acqua e si occupa della progettazione di impianti di potabilizzazione, piscine, impianto di trattamento acqua per ogni uso. È stato ed è attualmente consulente di molti ospedali in Calabria per la prevenzione di infezioni legate all’acqua e in particolare di quella legata alla Legionella pneumophilia oltre che in strutture sanitarie e alberghiere di tutta Italia. È stato relatore e presentatore di studi in molti convegni nazionali e mondiali legati all’argomento e in molti convegni inerenti l’acqua.

Il convegno guarderà all’acqua non come un semplice elemento che fa parte della nostra vita ma come qualcosa ricco di misteri e sorprese oltre che di proprietà assolutamente uniche. Si affronteranno anche argomenti di vita quotidiana (acqua da bere), mistici (acqua nelle religioni) e controversi (la memoria dell’acqua). Sarà quindi un incontro utile per approfondire la conoscenza dell’elemento più vitale che esista per l’uomo.