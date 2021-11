Il legame tra Benedetto XVI e sant’Agostino illustrato da don Aldo Figliuzzi

La ricorrenza dei 70 anni dall’Ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI è stata un’occasione propizia per il sacerdote lametino don Aldo Figliuzzi per redigere un’opera, frutto di un’attenta e puntuale ricerca compiuta in tutti gli atti pontifici del Papa emerito (dall’aprile 2005 al febbraio 2013), che illustra il legame tra Benedetto XVI e sant’Agostino.

Il sacerdote sottolinea che «ripercorrere il pontificato di Benedetto XVI, attraverso quel faro spirituale del suo magistero che è stato sant’Agostino, è stato come ascoltare due amici che all’unisono parlano di fede e incoraggiano a rivolgersi a Cristo per trovare, senza paura e senza esitazioni, la strada della vita, la strada della felicità che il cuore di ogni uomo desidera ardentemente».

Aggiunge che «Benedetto XVI e Sant’Agostino, due veri giganti, tanto dell’intelletto, quanto della fede, con i loro insegnamenti sono la vera risposta a quella fame, oggi molto sentita, di qualcosa di più profondo e più autentico. In questa nostra società che vive una «desertificazione spirituale» e che spesso è caratterizzata da un abitare una quotidianità banale, scontata e piatta, la sapienza di Benedetto XVI, che indica la bellezza ineguagliata degli insegnamenti di sant’Agostino, apre degli squarci di luce che, con grande semplicità e chiarezza, insegnano la verità ultima dell’esistenza umana affinché ogni uomo si comprenda meglio e progredisca nella realizzazione di sé».

Il libro, articolato in 8 capitoli e 2 appendici, ha come titolo: “Dal cuore di sant’Agostino alle labbra di Benedetto XVI. Antologia in onore del Papa emerito nel suo 70° anniversario di sacerdozio” ed è stato pubblicato il 28 ottobre dalla casa editrice senese Cantagalli.

Il libro di don Aldo Figliuzzi è stato molto apprezzato dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI tanto che questa ha patrocinato la presentazione del volume che avverrà giovedì 25 novembre nella Chiesa di San Benedetto a Lamezia Terme.