Venerdì un viaggio attorno al fascino e al mistero del Pi greco da parte dell’Uniter

È previsto per venerdì, alle 17 presso la sede dell’Uniter di Via Misiani 4/bis di Lamezia Terme, il prossimo incontro della Università della Terza Età e del tempo libero.

A relazionare, con l’eloquente titolo di “Semplicemente Pi greco”, sarà Angelina Esposito.

“Sarà un’ottima occasione per compiere un curioso viaggio attorno al Pi greco, la costante matematica che già dai popoli più antichi è stato definito come un numero magico, fascinoso, come la formula più bella della matematica – si spiega nella presentazione dell’incontro – L’argomento sarà dunque trattato da un punto di vista algebrico e matematico, senza però trascurare le innumerevoli curiosità che ruotano attorno a quella che viene definita anche “costante di Archimede”. Solo un numero decimale, dunque, o qualcosa che riguarda le nostre vite più di quanto si possa immaginare?”