L’Associazione San Nicola annuncia la Festa del Vino di sabato 27 novembre

Si volgerà sabato 27 novembre alle 18:30 nella Piazzetta Santa Sofia del Rione Miraglia di Sambiase a Lamezia Terme la “Festa del Vino”, giunta alla IX edizione, organizzata dall’Associazione San Nicola del presidente Pino Morabito con il Patrocinio del Comune.

L’ultima edizione della Festa del Vino risale al 2019, a causa dello stop forzato del 2020 per la situazione pandemica legata al Covid 19. Oltre ai componenti dell’associazione, alle autorità militari e religiose e ai numerosissimi cittadini, che negli anni precedenti hanno decretato il successo dell’iniziativa, saranno presenti il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e i sindaci di Falerna, Francesco Stella, di Gizzeria, Francesco Argento, e di Conflenti, Emilio Francesco D’assisi.

Come di consueto, il ricavato dell’iniziativa andrà in beneficenza (il prezzo d’ingresso è di 5 euro). “Da quattordici anni – afferma il presidente Pino Morabito – l’Associazione San Nicola è presente sul territorio con manifestazioni di carattere culturale e volte alla riscoperta e al consolidamento delle nostre tradizioni. Un contributo concreto e tangibile, ottenuto grazie e impegno, idee e valorizzazione delle realtà esistenti nel campo sociale, scientifico, culturale, artistico e storico. Per quanto concerne la Festa del Vino, che si svolgerà sabato 27 novembre, si coniugano più obiettivi: da una parte la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche e dall’altro la rivitalizzazione di uno dei più bei centri storici della Calabria e del Mezzogiorno. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, al sindaco Mascaro, all’assessore Luisa Vaccaro ed al consigliere comunale Antonio Lorena. Ed un sentimento di riconoscenza va all’architetto Bruno Aloisio”.

L’evento si svolgerà con la partecipazione dell’Associazione “I Briganti del Mancuso” e nel pieno rispetto delle normative anti Covid: obbligatori per accedere il green pass e l’uso della mascherina.