Al Teatro Grandinetti reading nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il Lamezia Film Festival diretto da Gian Lorenzo Franzì, in collaborazione con Librellula (casa editrice e associazione culturale), ha voluto dedicare un momento all’interno della kermesse cinematografica con un reading che andrà in scena al Teatro Grandinetti alle 19 di domani

Una vita in un giorno è un testo scritto da Daniela Grandinetti, interpretato da Terri Boemi e Daniela Fittante, che in brevissimi flash racconta una vittima di ieri, una vittima senza memoria né storia, o forse un fantasma che arriva dal passato quando le morti non erano classificate come femminicidi: il 25 novembre non deve essere una ricorrenza, ma lo schiaffo in faccia alla coscienza di coloro che alzano le spalle e credono di vivere in un mondo ormai aperto ed evoluto che tuttavia continua a soffrire di una grave mancanza di cultura della differenza e del rispetto per la differenza, con circa una vittima ogni due giorni.