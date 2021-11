Mercoledì all’Uniter incontro su ““Werther e Jacopo Ortis: amicizia, amore, matrimonio e… patrimonio tra tradizione e modernità”

Torna a occuparsi di letteratura l’Università della Terza Età e del tempo libero presieduta da Costanza Falvo D’Urso.

Per impegni accademici non procrastinabili di Mario Cannataro, infatti, l’incontro sulla Bioinformatica previsto per l’1 dicembre è stato rinviato a venerdì 14 gennaio e in alternativa, questo mercoledì, sarà ospite Francesco Vescio con la sua relazione dal titolo: “Werther e Jacopo Ortis: amicizia, amore, matrimonio e… patrimonio tra tradizione e modernità”.

Un approfondimento mirato, dunque, sulle analogie e differenze tra due pilastri della letteratura, tedesca e italiana, Johann Wolfgang von Goethe e Ugo Foscolo, e i capolavori, “Werther” e “l’Ortis”.

L’appuntamento è previsto, come sempre, alle 17 presso la sede dell’Uniter di Via Misiani 4/bis di Lamezia Terme.