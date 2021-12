IgersLameziaTerme lancia le iniziative #compriAmoaLamezia e #Natalelamezia21

Anche quest’anno IgersLameziaTerme invita ad acquistare i regali di Natale nei negozi della città per sostenere l’economia cittadina e dare una mano ai commercianti che negli ultimi due anni hanno vissuto momenti di difficoltà.

Si invita a scattare un selfie davanti a uno o più negozi della città con il regalo acquistato, e poi condividerlo su instagram con l’hashtag #compriAmoaLamezia.

“La gioia d’incontrarsi, scambiare due parole, guardarsi negli occhi anche solo per dire il classico “se non ci vediamo, buon Natale: anche quest’anno, a Natale, #CompriAmoaLamezia” è l’invito, “immortala inoltre, con uno scatto, qualsiasi momento delle tue feste natalizie, dall’allestimento dell’albero e del presepe alla cena di Natale in famiglia, dalle luci allo scambio di regali in famiglia, condividendo su Instagram con l’hashtag #Natalelamezia21, le più belle saranno condivise su Instagram e nell’album dedicato sulla pagina Facebook”.