Calendario sulle chiese lametine realizzato con scopi benefici

Non solo un progetto editoriale frutto di una certosina ricerca storico-artistica, ma un’iniziativa che coinvolge diversi ambiti della società locale per sostenere le fasce più deboli, le persone svantaggiate: gli ultimi che ci sono sempre stati e sempre ci saranno e che la comunità ecclesiale non può dimenticare.

Questa, in sintesi, la speciale mission del Calendario illustrato della Diocesi di Lamezia Terme, ideato dalla Pieffe Comunicazione, di Pierluigi Fragale, presentato nel salone “Giovanni Paolo II” del Seminario vescovile. L’opera editoriale, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Dinamismi APS, vanta il patrocinio della Diocesi di Lamezia Terme e della Caritas diocesana lametina.

A parlare del lavoro editoriale il vescovo diocesano, Giuseppe Schillaci, col direttore della Caritas lametina, don Fabio Stanizzo, Paolo Francesco Emanuele, direttore dell’Area storica diocesana e l’artista Madeleine O’Neill che ha realizzato le illustrazioni del calendario. A coordinare gli interventi Saveria Maria Gigliotti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi.

Fragale ha rimarcato la finalità del lavoro editoriale che ha attenzionato alcune delle chiese e dei santuari ubicati nei diversi centri della diocesi. Un tesoro prezioso che molti non conoscono, da riscoprire e far conoscere alle giovani generazioni. Le prime 13 tavole del calendario 2022 non sono esaustive in quanto non rappresentano tutti i luoghi di culto esistenti nel territorio diocesano.

Il calendario, oltre alle illustrazioni dei luoghi sacri, contiene una sezione storico-descrittiva; le ricorrenze liturgiche più importanti; la cronotassi dei vescovi ed anche le curiosità storiche sulla Chiesa lametina.

Per quanto riguarda l’aspetto solidale parte del ricavato derivante dalle vendite della pubblicazione sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana. Inoltre, grazie al contributo dell’Azienda Europa Commerciale, saranno destinati alle persone disagiate dei voucher di spesa per un valore di 2,000 euro, spendibili nei punti SISA. Col contributo della Baleno Srl saranno attivate gratuitamente per 1 anno delle connessioni internet per le famiglie più bisognose (i voucher veicolati e le connessioni saranno gestite sempre dalla Caritas lametina). La solidarietà concreta arriva anche dallo Studio Medico Cardamone che ha garantito l’effettuazione di visite baropodometriche per bambini provenienti da nuclei familiari meno abbienti.

Madeleine O’Neill ha detto di essere rimasta affascinata da questo progetto e di aver colto l’occasione per conoscere ancora meglio le chiese e i santuari inseriti nel calendario, raffigurati con colori brillanti e con scenari naturalistici suggestivi.

Paolo Francesco Emanuele ha messo in evidenza il percorso di studio compiuto dalla Pieffe Comunicazione e dall’Area storica diocesana per corredare ogni immagine del calendario con le notizie attinenti. “Il lavoro editoriale – ha concluso Emanuele – è la sintesi di tante persone che si sono messe insieme per lavorare ad un progetto condiviso e per un unico obiettivo: fare del bene al prossimo. Questo è un calendario che parla d’amore”.

Anche don Fabio Stanizzo ha sottolineato il lavoro sinergico con cui è stata realizzata l’opera editoriale. “Abbiamo messo insieme competenze, talenti, esperienze e formazioni diverse. Si è lavorato tutti nei rispettivi ambiti –ha incalzato il direttore della Caritas locale – ma con la stessa finalità. Insieme abbiamo scritto una bella pagina per la Chiesa lametina”.

“Chiese e santuari sono patrimonio di fede e di cultura. Una ricchezza che spetta a noi tramandare ai posteri – ha ribadito Schillaci – È significativo che in questo progetto sia stato inserito anche un fattore basilare e cioè la solidarietà concreta verso gli ultimi. Questo è il vero cammino sinodale”.