“Perpetua o dell’essere donna”, anteprima di “Ricrii” con il nuovo studio teatrale di Scenari Visibili

In attesa che la diciottesima edizione di Ricrii – la storica stagione di teatro contemporaneo allestita dalla compagnia Scenari Visibili – entri nel vivo, il Tip Teatro si prepara per un’anteprima/primo studio teatrale. “Perpetua o dell’essere donna” vede in scena Maria Pia Bonacci, attrice da tempo impegnata con i laboratori di Scenari Visibili, su testo e regia di Dario Natale e Domenico Benedetto D’Agostino, domani alle 18. È richiesta prenotazione (al 3886952149 o scrivendo sulle pagine social del TIP Teatro) e il rispetto di tutte le norme anti-Covid.

«L’idea di Perpetua – spiegano Natale e D’Agostino – ha preso le mosse dalla nostra interrogazione sul tempo presente e sui terribili fatti sociali – femminicidi, violenza sulle donne – che ancora affollano, purtroppo, le nostre cronache. Sono temi, fatti, evidenze su cui oggi più che mai sembra finalmente concentrarsi in modo adeguato l’opinione collettiva, anche se molta strada bisogna ancora percorrerla»

Dalla sinossi: Di Perpetua, o dell’essere donna. Degli eterni giochi con Creonte e della cancellazione dei corpi. Critica e curatrice d’arte, ancora incredula nel sapere, voce di madre e di figlia. Il ricordo delle parole, in una fugace intervista, diventa urlo femminile, prima di discendere nella catacomba e risalire, severa e austera, accusata e accusatrice.