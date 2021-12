In viaggio con Dante nel saggio di Marinella Vitale

Giovedì, alle 18, nella sala del Chiostro di San Domenico, sarà presentato il saggio della professoressa Marinella Vitale “ In viaggio con Dante”.

Nel settimo centenario dalla morte del sommo Poeta, l’opera vuole essere un omaggio a Dante, maestro di morale e di coerenza , attraverso una lettura penetrante e moderna della Commedia . Il saggio della Vitale mette in luce come la voce di Dante riesca ad arrivare fino a noi, lettori del XXI secolo, con accenti attuali e universali, perchè Dante ha raccontato, senza infingimenti, la fragilità dell’uomo, non solo degli uomini del suo tempo ma di tutte le generazioni, quelle passate, quelle presenti, quelle future.

A distanza di sette secoli dalla sua morte, sono sempre valide le parole del poeta Jorge Luis Borges, grande studioso ed estimatore di Dante: “La Commedia è un libro che tutti dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci”.