Lamezia Comics & CO torna in una ” Hybrid Edition” da domani a domenica

Tredicesima edizione per il Lamezia Comics & CO che, dal 10 al 12 dicembre, torna in versione hybrid. Dopo l’esperienza dello scorso anno, che ha costretto la rassegna a spostarsi totalmente dietro uno schermo, ora la manifestazione punta a recuperare il rapporto con il pubblico e ritrovare – nel rispetto delle limitazioni – gli ospiti, le mostre, gli incontri, le aree espositive ma, soprattutto, gli appassionati di fumetto, gioco, serie tv e della nona arte in genere.

Hybrid Edition, il tema della 13esima edizione, rappresentata nella locandina realizzata da Carlo Lauro e Roberto Megna, che simboleggia la commistione tra digitale e analogico.

Nella location del centro commerciale Due Mari per tre giorni avrà luogo una versione, seppur ridotta, con incontri, mostre, attività ludiche (tornei, giochi da tavolo, giochi di ruolo) e di animazione (sfilate, rappresentazioni, raduni).

PROGRAMMA

VENERDI

15.30 APERTURA UFFICIALE

Attività ludiche e di animazione per tutta la giornata: tornei area games, giochi da tavolo, giochi di ruolo, presentazioni, sfilate a cura di 501st Legion Italica Garrison, Games Trade Distribuzione, Star Sud Art & Cosplay, Role & Roll,

Attività ludiche e di animazione per tutta la giornata: tornei area games, giochi da tavolo, giochi di ruolo, presentazioni, sfilate a cura di 501st Legion Italica Garrison, Games Trade Distribuzione, Star Sud Art & Cosplay, Role & Roll, 17.30 COLLEGAMENTO OSPITI ONLINE

Carlo Lauro e Roberto Megna

Carlo Lauro e Roberto Megna 18.00 PRESENTAZIONE

Nemesis di Antonio Malfitano

Nemesis di Antonio Malfitano 19.00 ELIMINATORIE TORNEO FIFA

20.00 COLLEGAMENTO OSPITI ONLINE

Parimpampum in Concerto Live Streaming dalla Caverna del Mastro Birraio Acireale (CT)

SABATO

09.30 APERTURA

Attività ludiche e di animazione per tutta la giornata: tornei area games, giochi da tavolo, giochi di ruolo, presentazioni, sfilate a cura di 501st Legion Italica Garrison, Games Trade Distribuzione, Star Sud Art & Cosplay, Role & Roll,

Attività ludiche e di animazione per tutta la giornata: tornei area games, giochi da tavolo, giochi di ruolo, presentazioni, sfilate a cura di 501st Legion Italica Garrison, Games Trade Distribuzione, Star Sud Art & Cosplay, Role & Roll, 10.00 COLLEGAMENTO OSPITI ONLINE

Loris De Marco e Greta Xella

Loris De Marco e Greta Xella 11.00 COLLEGAMENTO OSPITI ONLINE

Ciro Cangialosi

Ciro Cangialosi 11.00 Caccia ai Nargilli con Luna Lovegood a cura dell’Ass. Role & Roll

12.00 PRESENTAZIONE

Unseeliest di Giuseppe Perrotti

Unseeliest di Giuseppe Perrotti 17.00 COLLEGAMENTO OSPITI ONLINE

Sketch and Breakfast Simona Zulian in arte Felinia

Sketch and Breakfast Simona Zulian in arte Felinia 18.00 SEMIFINALI TORNEO LOL

19.00 SEMIFINALI TORNEO LOL

20.00 Ballo del Ceppo – Raduno Cosplay a tema Harry Potter a cura dell’Ass. Role & Roll

DOMENICA