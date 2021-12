Un tour nel centro storico di Nicastro organizzato durante le vacanze di Natale da parte dei volontari di Arci Servizio Civile “Cultura e Turismo a Lamezia”, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale.

Nelle date 27-28-29-30 dicembre 2021, 3-4-5 gennaio 2022, saranno previsti due turni di visita, alle 10:30 e alle 16, con partenza nella parte alta del borgo di San Teodoro, presso Via dei Normanni – ingresso retro del castello normanno-svevo.

Prima del percorso nel centro storico, è possibile effettuare, con un piccolo contributo, una visita all’Antico Mulino e al bosco delle Fate, gestita dall’Associazione Culturale “Antico Mulino delle Fate”.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, pertanto la partecipazione sarà possibile solo per le persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Obbligatorio inoltre avere gli adeguati Dpi (mascherina, gel igienizzante), consigliati acqua, scarpe e abbigliamento idonei. Inoltre è previsto un percorso di visita alternativo per le persone con fragilità motorie.

Il tour guidato sarà gratuito, ma necessaria la prenotazione prevedendo al massimo 10 partecipanti per turno.

Info e prenotazioni: serviziocivile@comune.lamezia-terme.cz.it o sui social di Cultura Lamezia

Nel frattempo oggi è stato nuovamente pubblicato l’atto amministrativo per la liquidazione dello stato finale “realizzazione parco della Pedichiusa”, i cui lavori erano dati in dirittura di arrivo con anni di ritardo e già immortalati sui social da fuori i cancelli chiusi dei cantieri.