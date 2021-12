Ad Anton Giulio Grande conferito il premio ST Oscar d’oro europeo della moda, presso la Fondazione Franco Zeffirelli a Firenze.

Nella giuria tecnica l’ideatore e direttore Steven Torrisi, con la finalità di premiare e celebrare le eccellenze del Made in Italy e non solo. A sorpresa per Anton Giulio Grande arriva una delle sue muse e testimonial storiche per premiarlo, Nina Moric, che sfoggia per l’occasione un abito iconico dello stilista in pizzo nero ricamato, per premiarlo insieme alla presentatrice Ambra Lombardo, anche lei vestita in un noir by Anton Giulio Grande.

Presente nel prestigioso parterre il Presidente della Regione Eugenio Giani, e il padrone di casa Pippo Zeffirelli, figlio del grande maestro. Grande soddisfazione per Anton Giulio Grande per l’ennesimo riconosciuto importante ed internazionale atto a suggellare una carriera sempre più consolidata e in ascesa .