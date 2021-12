Per la biblioteca comunale lametina acquisto da 9.204,87 euro in nuovi libri in arrivo da esercenti jonici

Poco più di 9.000 euro per l’acquisto di nuovi libri destinati alla biblioteca comunale lametina, ma gli ordini vanno a librerie dall’altra parte della provincia.

Nello specifico con Decreto n.191 del 24/05/2021 il Ministro della Cultura decretava che una quota pari a 30 milioni, per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali fosse destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.

Il12 luglio 2021 la biblioteca comunale “Oreste Borrello” di Lamezia Terme ha presentato domanda, accolta l’1 settembre per l’importo complessivo di 9.204,87 euro, di cui almeno il 70% doveva essere speso in almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o citta’ metropolitana in cui si trova la biblioteca.

Le tre attività che forniranno i testi alla biblioteca comunale son state quindi individuate dall’elenco fornito dal ministero, trovandosi però tutte sull’altra costa rispetto al territorio lametino: Libreria IN/contro Sas di A. Lerro &co , con sede in Soverato, Libreria Nistico’Sas con sede in Catanzaro,Libreria Ubik ( Don chisciottelibrisrl) con sede in Catanzaro.