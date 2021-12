Mario Mattia Giorgetti nuovo direttore artistico della sezione teatro del FareCritica Festival

L’associazione culturale Strade Perdute, ideatrice e organizzatrice dell’evento FareCritica Festival, è lieta di annunciare che Mario Mattia Giorgetti sarà, dalla prossima edizione, il nuovo direttore artistico della sezione teatro.

Giorgetti è regista e autore teatrale nonché attore cinematografico e televisivo, presidente di giuria al Bitef, il Festival Internazionale Di Belgrado, nonché direttore artistico del Milano New York Festival; socio SIAE, collaboratore di Rai Tv, docente presso l’Istituto del Dramma Antico di Siracusa, e direttore della celebre e celebrata rivista Sipario dal 1984.

Giorgetti aveva già partecipato alle prime due edizioni dell’evento ideato dal critico GianLorenzo Franzì.

FareCritica 2020 ha visto Giorgetti premiare artisti per la prima annualità del Premio Sipario, fortemente voluto dallo stesso regista e da Franzì. Entusiasta del progetto e dell’accoglienza riservata al primo festival interamente dedicato alla professione critica (teatrale, cinematografica, letteraria, musicale, etc) d’ora in poi sarà lui, insieme allo stesso Franzì, a dare una nuova veste ad una manifestazione giovane ma già nota e attesa.

Tra i protagonisti del Festival delle passate edizioni ricordiamo: Piergiuseppe Di Tanno, Compagnia Minasi/Carullo, Compagnia Licia La Nera con Danilo Giuva, Andrej Tarkovskij, Daniele Luchetti, Giovanni Veronesi, Samuel dei Subsonica, Donato Carrisi insieme a tantissimi altri.

Per la prossima edizione sono inoltre confermati il Premio Sipario e il Premio Letterario Nautilus, ideato dai giornalisti Federico Arcuri e Annamaria Persico.