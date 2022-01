Continua RICRII 18 con “Stay Hungry. Indagine di un affamato”

Si intitola “Stay Hungry. Indagine di un affamato” il prossimo spettacolo della stagione RICRII previsto al TIP Teatro di Via Aspromonte domani alle 21.

Una produzione DAF Teatro dell’esatta fantasia, spettacolo vincitore del Premio InBox 2020, di e con Angelo Campolo, ideazione scenica Giulia Drogo, assistente alla regia Antonio Previti, organizzazione generale Giuseppe Ministeri, segreteria Maria Grazia Coco, produzione DAF teatro dell’esatta fantasia.

Dalla sinossi: La compilazione di un ennesimo bando a tema sociale diventa il pretesto per un racconto aperto al pubblico dell’avventura di Angelo, attore e regista messinese, diviso tra Milano e Messina, impegnato in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo stretto. Il monito di Steve Jobs “ Stay Hungry”, risuona in chiave beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia…

Ingresso riservato ai possessori della certificazione verde (Green-Pass Rafforzato). Info&Prenotazioni TIP Teatro Via Aspromonte Lamezia Terme | 0968521622 3886952149 | info@scenarivisibili.it