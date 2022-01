Nuova collezione di Anton Giulio Grande protagonista alla fashion week a Torino

Si è svolta un’ importante fashion week a Torino presso il Lingotto, grazie a Hoas Group e agli organizzatori Domenico Barbato e Mirella Rocca, al direttore artistico Tiziano Cavaliere e al regista Gianluigi Resta.

Quattro giorni intensi di sfilate, presentazioni e cene di gala dove hanno presentato le loro collezioni importanti brand come Romeo Gigli, Gai Mattiolo, Pretelli, Alviero Martini, con Anton Giulio Grande special guest per l’Alta Moda.

Lo stilista lametino ha presentato la sua nuova collezione di Alta Moda sfilando con 30 abiti incantando il pubblico accorso al Lingotto: 30 outfit tra mini dress iper ricamati e i suoi capi must in pizzo ricamato e trasparente, teatrali mantelle con strascico da red carpet, con bis dello stilista per la sera susseguente. Tra le celebrities accorse per Hoas Fashion Week anche Ronn Moss, il Ridge di Beautifu, l’amica storica e testimonial Manuela Arcuri, Anna Safronick ed Elisabetta Gregoraci che ha sfilato in un mini dress in pizzo nero ricamato e trasparente bordato di piume.