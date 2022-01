Sabato celebrazione di “Pietro Ardito teorico dell’Estetica e letterato” 

L’Associazione Culturale Pietro Ardito – San Teodoro di Lamezia Terme organizza per sabato alle 18, presso il Chiostro Caffè Letterario San Domenico, un incontro pubblico sulla figura di “Pietro Ardito Teorico dell’Estetica e Letterato”.

Nel corso dell’incontro Raffaele Gaetano terrà una relazione su “Pietro Ardito, teorico dell’estetica e critico letterario” mentre Francesco Polopoli parlerà di “Pietro Ardito tra poesia e versificazione”; prenderanno parte all’incontro il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e l’Assessore alla Cultura Giorgia Gargano. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Chiara Caruso.

L’iniziativa rientra nel progetto che l’Associazione Pietro Ardito San Teodoro ha voluto realizzare per la valorizzazione della figura e l’opera di Pietro Ardito – il cittadino più illustre di San Teodoro come l’ebbe a definire Don Pietro Bonacci, per decenni parroco di San Teodoro e del quale ricorreranno i 15 anni dalla morte il prossimo 29 gennaio.

Il progetto è finanziato dalla regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico per la Valorizzazione dei beni culturali Annualità 2019 AZIONE 3: Tipologia 3.2: Valorizzazione della cultura calabrese e delle personalità di rilievo della storia della regione.