“Francesco Fiorentino. L’uomo e il poeta” se ne parla all’Uniter con Francesco Polopoli

«La maggiore felicità, a cui l’uomo possa arrivare, è di essere cittadino di uno Stato libero», così scriveva il filosofo e storico della filosofia Francesco Fiorentino.

Sulla sua tempra etico-morale, sull’uomo e sul poeta relazionerà Francesco Polopoli, nel prossimo incontro organizzato dall’Uniter (Università della Terza Età e del tempo libero). L’appuntamento è previsto domani, alle 17, nella sede di Via A. Misiani 4/bis di Lamezia Terme.

Francesco Polopoli è Docente del Centro Internazionale di studi gioachimiti, docente a contratto di Antropologia (Università di Roma), professore di Latino e Greco al Liceo Classico Francesco Fiorentino, recentemente al Campidoglio per la premiazione nazionale delle identità dialettali in Italia per I Promessi Sposi in dialetto lametino e latino.