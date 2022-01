Arriva “Il rasoio di Occam” al Tip Teatro nel fine settimana

Continua Ricrii, la stagione di teatro contemporaneo di Scenari Visibili, giunta alla diciottesima edizione e ambientata al Tip Teatro di Via Aspromonte.

Un doppio appuntamento previsto per domani alle 21 e domenica, in replica, alle 18. Come sempre, posti disponibili in sala prenotando al 3886952149, allo 0968521622 o contattando il TIP Teatro sui suoi canali social.

IL RASOIO DI OCCAM // Clan degli Attori

di Giusi Arimatea e G. M. Currò, con Tino Calabro, Alessio Bonaffini e Mauro Failla voci di Antonio Alveario, Ivan Giambirtone ed Elisabeth Agrillo, scenografie e scenotecnica Franco Currò, aiuto regia Giusi Arimatea, costumi Liliana Pispisa, audio e suoni Carmelo Galletta, grafica Cinzia Muscolino, foto di scena Giuseppe Contarini, ufficio stampa Clan Off Teatro, regia Giovanni Maria Currò, produzione Clan degli Attori.

Dalla sinossi: dalla radio arrivano anche al Sud i fatti che il 9 maggio 1978 segnarono l’Italia. E nel palcoscenico della grande storia si innesta quella di tre uomini alle prese con una realtà sempre sul punto di travolgerli. Tra le note delle ultime hit del momento a dimenarsi inconsapevolmente tra ciò che sembra e ciò che realmente è. Ciascuno con un passato da dimenticare e un futuro ancora da scrivere. Tutto quanto direttamente o trasversalmente li investe necessita una spiegazione. La teoria del rasoio di Occam propenderebbe per quella più semplice.