L’Uniter presenta il libro di Giuseppe Smorto “A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti”

Continuano gli incontri promossi dall’Università della Terza Età e del tempo libero (Uniter) di Lamezia Terme, presieduta da Costanza Falvo D’Urso e, come sempre, presso la sede di Via A. Misiani 4/bis.

Ospite domani alle 17 sarà il giornalista Giuseppe Smorto che relazionerà sul suo libro “A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti”. Il libro sarà presentato, inoltre, da Gianni Speranza.

Giuseppe Smorto è giornalista professionista dal 1983. Ha lavorato a la Repubblica dirigendo, tra il 2003 e il 2016 Repubblica.it e come vicedirettore della testata. Ha vinto premi giornalistici come il Saint Vincent (2005, per il sito di Repubblica) e il Biagio Agnes (2012). Il Comune di Reggio Calabria gli ha consegnato nel 2016 il Sangiorgino d’oro. Nel settembre 2021 ha vinto la prima edizione del Premio Oxfam “Raccontare la disuguaglianza”, con un reportage sulla Sanità in Calabria, pubblicato dal Venerdì di Repubblica. Nell’ottobre del 2021 ha vinto il Premio Letterario “Rhegium Julii” nella sezione giornalismo con il libro-inchiesta “A sud del Sud”.