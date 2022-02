I Saggi di Montaigne domani all’Uniter

“Un libro sincero” è la dedica che Michel de Montaigne – celebre filosofo e scrittore francese del Cinquecento – rivolse ai suoi lettori per affermare che i suoi “Saggi” non furono scritti per la gloria o per compiacimento, bensì per gli amici e i parenti, cosicché tutti potessero ricordarlo dopo la morte.

I Saggi sono un brouillard, un insieme non ordinato di pensieri informi. Sono frutto di un lavoro solitario e corrispondono ad un libro in movimento, proprio perché vennero pubblicate diverse edizioni.

Ne parlerà Gabriella Colistra al prossimo incontro dell’Uniter (Università della Terza Età e del tempo libero). Appuntamento previsto per domani, mercoledì 2 febbraio, alle 17, nella sede di Via A. Misiani 4/bis.