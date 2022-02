Incontro sui Vangeli Sinottici domani all’Uniter di Lamezia Terme

Previsto per domani, alle 17 nella sede di Via Misiani 4/bis, il prossimo incontro organizzato dall’Università della Terza Età e del tempo libero, presieduta da Costanza Falvo D’Urso.

Ospite della giornata sarà l’avvocato Angelo Grandinetti che relazionerà sui Vangeli Sinottici.

Dal greco synoptikós, cioè che “si possono vedere insieme”, i tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca continuano a essere studiati da storici, teologi, filologi e biblisti, credenti e laici, oltre che per la loro ovvia importanza religiosa, anche per le loro peculiarità letterarie che, all’interno del Nuovo Testamento, ne fanno quasi un corpus a sé per via di numerose analogie.