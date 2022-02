“Venerabili cretini”, monologo di Francesco Scoppetta all’Uniter

Previsto domani, alle 17 nella sede di Via Misiani 4/bis, il prossimo incontro dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero (Uniter) di Lamezia Terme. Un appuntamento diverso dal solito, in cui la satira e l’ironia saranno protagoniste per mezzo del monologo scritto e interpretato da Francesco Scoppetta, “Venerabili cretini”.

“Una rapida carrellata – si legge sul blog di Scoppetta – su tutti i cretini che ci circondano. Dai poveri di spirito agli Artisti ai fanatici, cretini si nasce, cretini si muore. Uno scemo, come un diamante, è per sempre, non migliora, può solo peggiorare. Spesso dedicano la vita intera ad una sola Causa. Da non confondere con i fessi e gli ignoranti, passano inosservati perché sono invisibili come i virus, talvolta si scoprono dopo ponderosi studi postumi. Magari non sono neppure cattivi o malvagi, solo che prendono lucciole per lanterne.”