Dal 26 febbraio “L’Afide e la Formica” su Sky Cinema e Now Tv

Dopo essere stato proiettato in una serie di sale italiane, approda anche sul piccolo schermo ed online L’Afide e la Formica, il primo film di Mario Vitale girato nella natia Lamezia Terme.

La pellicola sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now Tv dal 26 febbraio, venendo presentato come “un inno all’integrazione con Beppe Fiorello e Valentina Lodovini. Calabria: una maratona diventa per una giovane marocchina e il suo preparatore un grido di libertà”.

Per l’anteprima nazionale era tornata in funzione anche la strumentazione cinematografica nel Teatro Grandinetti, in cui per più giorni l’opera è stata proiettata, con nel cast che ha poi presenziato vari altri appuntamenti lungo lo stivale anche Nadia Kibout, Beppe Fiorello, Alessio Praticò, Ettore Signorelli, Alessio De Lorenzi, Pino Torcasio, Anna Maria De Luca, Valentina Lodovini, Francesca Crapis, Cristina Parku.