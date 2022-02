Mercoledì all’Uniter ospite Gianfrancesco Solferino su “Antonello Gagini e la Pietà di Soverato”

Continuano gli incontri promossi dall’Università della Terza Età e del tempo libero (Uniter) di Lamezia Terme. Mercoledì 23 febbraio alle 17 – come sempre nella sala di Via A. Misiani 4/bis – sarà ospite Gianfrancesco Solferino con la sua relazione su Antonello Gagini e la Pietà di Soverato.

Gianfrancesco Solferino ha svolto numerose ricerche sulla produzione lignea napoletana e calabrese, in modo particolare sulla scuola d’arte di Serra San Bruno nonché sulla rilevante produzione legata alle altre scuole regionali pubblicando molteplici contributi in proposito. Accanto allo studio della scultura lignea studia da tempo le arti applicate, nella fattispecie il patrimonio ricamatorio e la produzione degli argentieri meridionali. Per Rubbettino ha pubblicato 20 borghi da non perdere in Calabria (2020) e una monografia su Antonello Gagini e la Pietà. Storia di un capolavoro ritrovato (2021).

Con questo ultimo studio, in particolare, Solferino solleva il velo di mistero che da più di due secoli avvolge come un’aura la Pietà di Soverato, capolavoro marmoreo di Antonello Gagini scolpito cinquecento anni or sono per l’ordine degli Agostiniani zumpani. Dalla collocazione originaria al culto tributatogli nei secoli, passando attraverso l’artista, la committenza, il senso più recondito del suo significato iconografico e iconologico, sono molteplici gli aspetti affrontati dall’autore.