Presentato “U ‘Mpìarnu: Canti scelti in lametino e latino”, ultimo scritto di Francesco Polopoli

È stato presentata presso il seminario vescovile l’ultima fatica letteraria di Francesco Polopoli, ‘U ‘Mpìarnu: Canti scelti in lametino e latino”, edito Grafichè.

Un libro connubio dell’opera aulica del sommo poeta e la suggestività del vernacolo lametino, strumento di comunicazione culturale ed emozionale. A conversare con l’autore Caterina Carbone, Luisa Vaccaro e Antonio Perri.

La serata, moderata da Maria Scaramuzzino, è stata arricchita dalla presenza di un parterre di ospiti prestigiosi ed amici affezionati. Come il nocchiero Caronte, la voce di Giancarlo Davoli ha traghettato i presenti nel quinto canto dell’inferno, proiettandoli nella dimensione infernale.

Il vernacolo lametino ha consentito a Polopoli di disegnare le diverse scene dantesche non come tele spente, quanto scene tridimensionali, trasportando i personaggi della commedia nella suggestività lametina, ed avvicinandoli così alla nostra realtà.

Polopoli ha spiegato come sia nato il progetto che lo ha portato a scrivere “‘U ‘Mpìarnu lametino, propriu alla mità di ‘sta pòvara vita mia m’haiu truvatu ‘nta ‘na sipàla scura dopu ca ‘a strata diritta pirduta iu avìa”.

Polopoli ha ripreso tutte le prove frutto dei suoi attenti studi, che testimoniano una vicinanza del vate alla Calabria, sottolineando come egli ne avesse per primo intravisto terra di luce culturale ed umana.

Il sindaco Paolo Mascaro ha ringraziato Polopoli per aver offerto, grazie ad un lavoro che guarda alla nostra identità e tradizione linguistica e intellettuale, un antidoto contro quella negatività che si pone ostacolo per la crescita del territorio e per un futuro di speranze per le nuove generazioni.

Polopoli, punzecchiato dalle amiche Carbone e Vaccaro, ha svelato diverse curiosità, raccontando come la Divina Commedia, rappresentando anche una percezione estetica della vita, non poteva che coinvolgere chi, come Anton Giulio Grande, rende con la sua arte stilistica l’intuito pittorico, la bellezza terrena che trascende l’umana natura per diventare eterno compimento.

Ma la commedia dantesca attraversa anche il pentagramma musicale di emozioni e note, cosicché Polopoli ha chiamato complice di questo suo percorso il tenore lametino Leonardo Caimi, perché la musica trae a sé li spiriti umani.

A questa opera, senza indugi, rivela il direttore editoriale, Antonio Perri, è arrivato il sigillo di Grafichéditore, che ne ha sposato la valenza educativa oltre chiaramente culturale, diventando occasione per avvicinare i giovani, in maniera più tangibile, all’opera dantesca.

Il plauso è giunto dall’assessore Vaccaro, grata al maestro Polopoli per il suo essere umile strumento di interconnessione tra la didattica aulica dantesca, spesso ostica, con il resto della società, contribuendo a rafforzare la nostra identità storico-culturale che trova nel vernacolo celebrazione di un passato che è saggio educatore della moderna vivacità artistica.

Ed è stata poi Caterina Carbone a ribadire la sua gratitudine, in rappresentanza di tuto lo staff “Pegaso”, per la bellissima occasione concessa ai lametini di riscoprirsi in viaggio verso nuove mete culturali, certi che già il sommo poeta avesse scorto nella Calabria terra fertile in ogni aspetto.

Ad esprimere emozione per il lavoro intrapreso è stata l’artista Melina Palaia Cataldi che ha, con delicata umanità, curato le illustrazioni.