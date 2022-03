“Terra Santissima” di Giusy Staropoli Calafati questo venerdì all’Uniter

Continuano gli incontri all’Università della Terza Età e del tempo libero (Uniter) di Lamezia Terme. Domani, venerdì 11 marzo, alle 17 presso la sala di Via A. Misiani 4/bis l’associazione, presieduta da Costanza Falvo D’Urso, ospita la scrittrice e meridionalista Giusy Staropoli Calafati, autrice del libro “Terra Santissima” (Laruffa, 2022) appena candidato al Premio Strega 2022 e premiato al Premio Letterario “Troccoli”.

L’incontro è il terzo del programma del mese di marzo che l’Uniter ha intitolato “non un giorno, ma un mese dedicato a Voci di Donne”.

All’interno del romanzo – come scrive Santo Gioffrè in un’accurata prefazione – “Giusy Staropoli Calafati ci accompagna in una passeggiata attraverso una delle terre più belle e feroci della Calabria, l’Aspromonte, evidenziando gli usi, i costumi, le tradizioni, i saperi, i sapori, le feste e gli stili di vita che qui permangono, così com’erano anticamente, resistendo alle mode e alle tecniche innovative e perennemente cangianti della società”.

Giusy Staropoli Calafati, nasce a Vibo Valentia, il 07/09/1978. Vive e opera a Briatico. Madre di quattro figli, ha terminato i suoi studi con il diploma di maturità nel ’97 e ha poi coltivato la sua passione per la letteratura con uno studio da autodidatta. Scrittrice in lingua e in vernacolo. Molti suoi testi, sono stati messi in musica e tradotti nel mondo. Vincitrice di importanti premi letterari. È responsabile della sezione poesia dialettale, Premio Caccuri.