Saranno 3 i percorsi per le giornate Fai di Primavera nel centro storico di Nicastro a Lamezia Terme

Saranno 3 i percorsi previsti per le giornate Fai di Primavera, che il 26 e 27 marzo toccheranno anche il centro storico di Nicastro a Lamezia Terme.

Il primo riguarderà il trekking urbano risalendo da piazzetta San Domenico lungo via Garibaldi per addentrarsi dentro la zona di San Teodoro. Grazie alla collaborazione degli studenti del liceo Campanella ci sarà anche l’ausilio in lingua spagnola ed inglese.

Il secondo, riservato agli iscritti al Fai, riguarderà invece luoghi di cultura pubblici e privati, riaprendo anche le porte dell’ex carcere.

Terza proposta quella naturalistica nell’area racchiusa sopra il Castello Normanno Svevo.